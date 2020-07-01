В северном регионе Туркменистана началось строительство нового жилого массива

В административном центре Дашогузского велаята началось строительство нового жилого массива. Об этом сообщает turkmenportal.com со ссылкой на «Туркменистан: золотой век».

Жилой комплекс возводится в центральной части Дашогуза по улице Аль Хорезми на земельном участке общей площадью 6,5 гектара. Здесь поэтапно будут введены в эксплуатацию девять четырёхэтажных жилых домов, рассчитанных в общей сложности на 348 квартир.

В них будут созданы все условия для комфортного проживания. В удобно зонированных просторных квартирах с высокими потолками предусмотрены лоджии или застеклённые балконы, гардеробные комнаты. Общая площадь четырехкомнатной квартиры составит около 204 квадратных метров, трехкомнатной — 171 квадратный метр. Сейчас специалисты индивидуального предприятия «Мердана доганлар» ведут работы по закладке фундаментов новостроек.

В числе сопутствующих объектов — детские игровые площадки, зоны отдыха, автостоянки, помещения для проведения семейных торжеств и садака, комплекс технических сооружений. Будет озеленена и благоустроена придомовая территория.

Напомним, на прошлой неделе в Дашогузе ввели в строй три комфортабельных жилых дома. Современные жилые комплексы, объекты социальной и досуговой инфраструктуры возводятся на высвобожденных от старых строений участках, также осваиваются пустующие территории в пределах городской черты.