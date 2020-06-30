Эрдоган поздравил президента Туркменистана с днём рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 июня по телефону поздравил туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Глава дружественной страны сердечно поздравил туркменского лидера с 63-летием – датой, почитаемой в исламском мире как возраст пророка Мухаммеда, пожелав крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в его ответственной и многогранной деятельности на высшем государственном посту.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова последовательно повышается и укрепляется авторитет Туркменистана в регионе и в мире как одного из мощных государств Азии, а успешно проводимая политика нейтралитета служит интересам региональной стабильности и развития, а также всеобщему миру. Как подчёркивалось, Турция всегда поддерживает созидательные инициативы, выдвигаемые туркменским лидером, и искренне радуется успехам братского народа.

Поблагодарив Президента Турецкой Республики за поздравления и адресовав ему наилучшие пожелания, глава государства с удовлетворением констатировал, что отношения между нашими странами и народами, связанными общими историческими корнями, культурными традициями и духовно-нравственными ценностями, носят долгосрочный стратегический характер и сегодня обретают всё большую динамику.

Дав высокую оценку туркмено-турецкому диалогу, который в современную историческую эпоху обрёл новое качество и наполнение, собеседники обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия с учётом достигнутых ранее договорённостей.

Главы государств констатировали наращивание торгово-экономических и гуманитарно-культурных контактов, высказавшись за дальнейшую активизацию эффективного сотрудничества.

Касаясь диалога в рамках международных организаций, успешно развивающегося на основе принципов обоюдного доверия и взаимоуважения, туркменский лидер поблагодарил своего турецкого коллегу за неизменную поддержку международных инициатив Туркменистана, особенно в вопросах обеспечения мира и безопасности.

В ходе беседы Президенты Туркменистана и Турецкой Республики также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

В завершение главы государств выразили уверенность, что туркмено-турецкое сотрудничество будет успешно развиваться на благо народов двух стран.