Туркменистан и Исламский банк развития обсудили финансирование ТАПИ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым 29 июня провел телефонный разговор с советником Исламского банка развития Ахмадом Мохамедом Али Аль-Мадани. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

В ходе беседы Ахмад Мохамед Али Аль-Мадани поздравил главу государства с 63-летием – знаменательным событием в жизни каждого мусульманина, адресовав пожелания крепкого здоровья и благополучия, а также больших успехов в масштабной деятельности на благо туркменского народа. Как отметил советник ИБР, под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан успешно реализует важные социально-экономические преобразования, содействующие устойчивому прогрессу страны и повышению её авторитета на мировой арене.

Поблагодарив за поздравления и добрые слова, глава государства подчеркнул, что Туркменистан придаёт особое значение наращиванию взаимовыгодных отношений со странами мира и авторитетными финансовыми структурами.

Туркменский лидер с удовлетворением констатировал высокий уровень сотрудничества с Исламским банком развития, с которым установлены продуктивные связи с 1994 года. В активе плодотворного партнёрства – ряд реализованных крупных проектов национального и международного значения в области здравоохранения, транспортно-коммуникационном секторе и финансовой сфере.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия, ключевым вектором которого выступает торгово-экономическая сфера. Глава Туркменистана и советник Исламского банка развития также рассмотрели возможности дальнейшей совместной работы в контексте приоритетов развития нашей страны.

В числе обсуждаемых тем – активизация сотрудничества по проекту строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Говоря о значении ТАПИ, который открывает широкий путь для наращивания эффективного партнёрства между странами региона, приумножения их экономического потенциала, Ахмад Мохамед Али Аль-Мадани отметил готовность Исламского банка развития оказывать всестороннюю поддержку в воплощении в жизнь данного проекта.

В завершение беседы Президент Гурбангулы Бердымухамедов и советник ИБР выразили уверенность в продвижении взаимовыгодного партнёрства, отвечающего обоюдным интересам.