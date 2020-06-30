Президент Туркменистана дал садака в Геоктепинской мечети

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 29 июня в Геоктепинской мечети дал садака по случаю достижения возраста Пророка – «ак гоюн тойы». По прибытии глава государства побеседовал со старейшинами, сообщает turkmenistan.gov.tm.

Поздравив Президента Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения, достижением 63-летнего возраста – возраста Пророка, яшули пожелали главе Туркменского государства крепкого здоровья, долголетия, больших успехов в осуществляемых преобразованиях во имя процветания страны.

Поблагодарив за добрые пожелания, глава Туркменистана сделал акцент на значении опыта старшего поколения в деле воспитания молодёжи в духе патриотизма и гуманизма.

При входе в мечеть были вознесены молитвы Всевышнему о мире и спокойствии на туркменской земле, единстве и сплочённости народа, ниспослании Президенту Гурбангулы Бердымухамедову здоровья и долгих лет жизни, новых успехов в многогранной деятельности.

Затем участники мероприятия преклонились перед сакральной реликвией – полотном с начертанной на нём надписью священной Каабы, который был прислан Президенту страны в качестве памятного дара из Мекки – религиозного центра исламского мира.

В мечети также выставлен священный «теперрик», который был передан туркменскому лидеру во время совершения хаджа в рамках официального визита в Королевство Саудовской Аравия.

Почтенные старейшины и участники садака в честь дня рождения Президента Гурбангулы Бердымухамедова вознесли молитвы Всевышнему. Затем туркменский лидер в специально отведённом здании дал садака за счёт авторских гонораров за созданные им труды.

Тепло поприветствовав собравшихся, глава Туркменистана отметил, что истоки национальных традиций тесно связаны с историей. Они являются духовно-нравственной и культурной ценностью народа.

Возраст 63 года глубоко почитается, так как это связано с годами жизни пророка Мухаммеда, сказал Президент. Наш народ придаёт особое значение этому возрасту. Человеку, достигшему 63 лет, оказывается уважение, как умудрённому жизнью. Считается, что каждый, кто дожил до этих лет, достойно пройдя через множество испытаний, способен отличить добро от зла. Познав горечь и радость, опираясь на свой богатый жизненный опыт, он подаёт достойный пример, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

По сложившейся доброй традиции туркмены в этом возрасте благодарят Всевышнего за всё и дают той-садака, который называется «Ак гоюн садакасы».

«При вступлении на должность Президента страны я объявил своим основным девизом «Государство – для человека!», что нашло отражение в проводимой политике», – сказал глава государства.

В Конституции страны определено, что в Туркменистане высшей ценностью общества и государства является человек. Защита, поддержка человека, служение ему являются первоочередными задачами органов государственной власти.

Сегодня в стране развёрнута масштабная работа, большими достижениями ознаменована жизнь туркменистанцев. Успехи в экономике, духовно-культурной сфере отражаются в духе новой эпохи, темпах грандиозных преобразований. Одна из главных целей, стоящих перед нами – продолжая реализовывать прогрессивные реформы, превратить Отечество в индустриально развитое государство, подчеркнул глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Отметив, что в мечети были вознесены молитвы о дальнейшем процветании государства, мирной и благополучной жизни родного народа, Президент обратился к главному имаму велаята, попросив прочитать молитву.

В соответствии с традицией священнослужитель вознёс молитву «тебярек». По завершении трапезы был прочитан «аят-товир».

Туркменский лидер адресовал собравшимся пожелания, чтобы данный сегодня садака, прочитанные молитвы были услышаны Всевышним, затем тепло попрощался с собравшимися и отбыл с места события.

Геоктепинской мечети от имени главы государства подарен автомобиль.