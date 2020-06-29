Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила более 17 млн. долларов

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за текущую неделю зарегистрировано 62 сделок на сумму $17,113 млн. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

Бизнесмены из России, Объединённых Арабских Эмиратов, Великобритании, Турции, Афганистана за иностранную валюту приобрели произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов осветительный керосин и дизельное топливо. Полипропилен и полиэтилен высокой плотности (ГК «Türkmengaz») стали предметом сделок бизнесменов из России, ОАЭ и Афганистана.

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы крашеные махровые изделия и хлопчатобумажная пряжа. Страны-покупатели: Россия, ОАЭ, Турция, Азербайджан, Кыргызстан.

За манатные средства предприниматели из Великобритании, Канады, ОАЭ, Турции, Казахстана, Армении приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму более 18 миллионов манатов.

На внутренний рынок отечественные бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Türkmengaz»), парафиновый гач. Сумма сделок превысила 1 миллион 29 тысяч манатов.