Состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Китая

В ходе телефонного разговора, который состоялся 28 июня между руководителями министерств иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Китая Ваном И обсуждены аспекты двустороннего партнёрства. Стороны, также, обсудили вопросы региональной и интернациональной повестки дня. Об этом сообщает mfa.gov.tm.

Стороны также рассмотрели актуальные региональные и международные вопросы, включая консолидацию совместных усилий по противодействию пандемии коронавируса нового вида. В данном контексте дипломаты отметили значимость и актуальность инициативы Президента Туркменистана о создании Совета ученых-медиков для организации и проведении результативной своевременной консолидированной работы в чрезвычайных ситуациях. Главы МИД Туркменистана и КНР, также особо констатировали, что ввиду сложных общемировых ситуаций, популяризация эффективных механизмов научной дипломатии приобретает актуальный характер.

Китайская сторона особо отметила своевременность принятия Национального Плана обеспечения готовности Туркменистана к противодействию острому инфекционному заболеванию и принятию мер быстрого реагирования, который доказывает приверженность Туркменистана на всестороннее сотрудничество с мировым сообществом в деле укрепления мира, безопасности и стабильности на региональном, также в мировом масштабе.

Отмечая важность и системный характер регулярных встреч в двустороннем формате, также в рамках различных международных площадок, дипломаты выразили необходимость активизации взаимовыгодного туркмено-китайского партнерства по ключевым аспектам двусторонней повестки. Стороны также уделили особое внимание возобновлению и интенсификации на фоне эпидемии встреч представителей государственного и частного сектора двух стран.