В Ашхабаде прошла церемония чествования лучших работников сферы культуры, искусства и СМИ

В столичном центре «Мизан» состоялась торжественная церемония чествования творческих работников, удостоенных почётных званий Туркменистана, а также вручения Президентских премий лауреатам конкурса «Türkmeniň Altyn asyry» среди деятелей литературы, культуры и искусства, молодых исполнителей и одарённых детей. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

В нынешнем году это важное мероприятие приурочено к широко отмечаемому в нашей стране празднику – Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, что придало торжеству особый эмоциональный настрой.

С огромным воодушевлением участники торжественной церемонии заслушали Обращение Президента Туркменистана, адресованное творческим работникам по случаю присвоения им почётных званий и присуждения престижной премии «Türkmeniň Altyn asyry».

Зачитывается Указ Президента Туркменистана о присвоении почётных званий и Постановление о награждении победителей общенационального конкурса «Türkmeniň Altyn asyry».

Один за другим поднимаются на сцену руководители творческих коллективов, поэты и прозаики, певцы и музыканты, мастера изобразительного искусства, представители СМИ и др. Награждённые выражали глубокую признательность туркменскому лидеру за создание всех условий для полноценной творческой деятельности, профессионального роста.

Затем в столичном центре «Мизан» состоялся праздничный концерт с участием мастеров искусств и молодых исполнителей, лучших творческих коллективов страны.