Туркменистан и Канада обсудили аспекты двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Туркменистана Рашит Мередов 26 июня в формате видеоконференции провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Туркменистане (с резиденцией в г. Анкара) Ашрафом Хохаром. Об этом сообщает mfa.gov.tm.

Стороны выразили заинтересованность Туркменистана и Канады к налаживанию долгосрочного сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес.

Дипломаты отметили важность сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Стороны отметили схожесть позиций касательно актуальных вопросов глобальной повестки дня, что отражается на успешном сотрудничестве в рамках авторитетных международных организаций, в частности ООН.

В ходе беседы стороны обсудили нынешнее положение в связи с коронавирусной пандемией в мире, включая работы по поиску путей преодоления сложившейся ситуации. В данном контексте была озвучена инициатива Президента Туркменистана по привлечению инструментов научной дипломатии, включая создание международного Совета учёных-медиков. Рассмотрены возможности сотрудничества в этом направлении.

Дипломаты рассмотрели возможность взаимодействия в сфере торговли и экономики, образования, превентивной и водной дипломатии, а также говорили о культурно-гуманитарном сотрудничестве. На протяжении многих дел планируется совместные культурные мероприятия, осуществляется сотрудничество в сфере образования.

В завершение переговоров, Посол Канады в Туркменистане Ашраф Хохар отметил, что приложит все усилия для устойчивого развития туркмено-канадских отношений.