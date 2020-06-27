Главы МИД Туркменистана и Египта обсудили развитие двусторонних отношений

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашит Мередов 25 июня провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет С.Шукри.

Дипломаты обсудили ряд ключевых вопросов касательно туркмено-египетских отношений. Был подчеркнут высокий уровень политико-дипломатического диалога и позитивный опыт сотрудничества по линии международных организаций, в частности ООН. Коллеги отметили необходимость проведения межмидовских консультаций в режиме онлайн в ближайшем будущем.

Стороны обсудили вопросы, связанные с преодолением пандемии COVID-19 и её социально-экономическими последствиями. Была подчеркнута необходимость задействования всех необходимых научных, финансовых и других ресурсов для разрешения сложившейся ситуации.

Главные дипломаты двух стран рассмотрели возможности расширения торгово-экономического сотрудничества и поддержания позитивной динамики двустороннего товарооборота.

Также состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в области науки, образования, культуры.