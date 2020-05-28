Центробанк Туркменистана и Deutsche Bank обсудили перспективы сотрудничества

Вчера, 27 мая 2020 года прошла встреча в формате видеоконференции между руководителем Центрального банка Туркменистана и главным исполнительным директором по корпоративным и банковским инвестициям Средней и Южной Европы – услугам банковского предпринимательства, руководителем региональных директоров «Deutsche Bank AG» Йоргом Бонгартцом. Об этом сообщает mfa.gov.tm.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся широкого спектра двустороннего сотрудничества. Стороны констатировали продуктивный характер взаимодействия, установившегося между Туркменистаном и крупнейшими германскими компаниями, отметив, что сегодня эти традиционные деловые контакты выходят на качественно новый уровень, успешно развиваясь по широкому спектру направлений. Была затронута роль туркмено-германской Межправительственной рабочей группы по экономике в контексте дальнейшего продвижения совместных проектов.

Также стороны отметили надежду на дальнейшее успешное развитие двустороннего сотрудничества на взаимовыгодной основе, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в мире и, выразили приверженность дальнейшей консолидации усилий в этом направлении.