Туркменистан и Россия расширят партнёрство в сфере энергетики

В Министерстве энергетики Туркменистана прошла онлайн-встреча по подготовке проекта «Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики Российской Федерации по сотрудничеству в сфере энергетики». Об этом сообщает turkmenportal.com со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Всемерное укрепление и диверсификация экономических связей с Россией как одним из стратегических партнёров выступает в числе ключевых направлений внешнеполитического курса нашей страны. В этой связи сотрудничество двух государств в электроэнергетике с учётом ресурсного потенциала, реализуемых и намеченных на будущее проектов в сфере транзита и экспорта электроэнергии — хорошие перспективы для практического взаимодействия и координации.

Строительство высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), работы по сопряжению электроэнергетической системы Центральной Азии, формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза к 2025 году – одни из ключевых проектов на ближайшее будущее.