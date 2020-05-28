Главы Туркменистана и Афганистана отметили высокий уровень диалога

Президенты Туркменистана и Афганистана Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани 27 мая в ходе телефонного разговора подчеркнули высокий уровень межгосударственного диалога. Лидеры двух стран также обменялись поздравлениями со священным для мусульман всего мира праздником Ораза пожелав друг другу здоровья, больших успехов во всех начинаниях и в совместной работе на благо туркменского и афганского народов, сообщает tdh.gov.tm.

В ходе беседы была выражена обоюдная заинтересованность в активизации политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани в качестве приоритетных направлений партнёрства выделили топливно-энергетическую и транспортно-коммуникационную сферы, где в последние годы реализуются масштабные проекты, призванные служить процветанию не только братских стран, но и всей Центральной Азии.

Речь, в первую очередь, идёт о строительстве транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), который обеспечит долгосрочные поставки туркменского природного газа в крупнейшие страны Юго-Восточной Азии.

Была выражена обоюдная уверенность в том, что новая газовая магистраль станет реальным вкладом в формирование современной архитектуры глобальной энергетической безопасности.

Другой значимый проект – прокладка новой межгосударственной энергомагистрали – высоковольтной линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

По мнению сторон, выгодное географическое положение двух стран имеет большое значение для осуществления стратегически важных инфраструктурных проектов по формированию новых транзитно-транспортных коридоров, в том числе по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, который будет напрямую способствовать расширению торгово-экономических связей и увеличению объёмов товарооборота между странами Центральной и Южной Азии и государствами Европы.

В ходе телефонного разговора глава Туркменистана поддержал предложение афганского лидера провести в формате видеоконференции трехстороннюю встречу между Президентами Туркменистана, Афганистана и Азербайджана, на повестку дня которой будут вынесены вопросы повышения эффективности транспортного коридора Ляпис Лазули.