Туркменистан и Германия обсудили аспекты двустороннего сотрудничества

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашит Мередов 26 мая в формате видеоконференции провел встречу с руководством Восточного Комитета Германской экономики Оливером Хермес. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе беседы стороны обсудили нынешнее состояние и перспективу развития взаимовыгодного сотрудничества. В частности, в рамках дискуссий Председатель правления Восточного Комитета Германской экономики Оливер Хермес выступил на тему: «Общая оценка германской экономики, двустороннего сотрудничества с Туркменистаном, и ситуации в мире в связи с пандемией», где были определены ключевые направления взаимодействия нашей страны и возможное влияние объективных ситуаций, связанных с пандемией вируса нового вида на реализацию раннее достигнутых договорённостей.

В рамках встречи также состоялась обсуждение проекта «UMAX Trade», намеченная на реновацию водного хозяйства Туркменистана. В данном контексте стороны рассмотрели предложения «UMAX Trade» и позиции соответствующих министерств и ведомств Туркменистана ввиду реализации эффективного сотрудничества в сфере преобразования водохозяйственной отрасли нашей страны, широкого внедрения в производство современных технологий.

Также стороны договорились всесторонне активизировать двустороннее сотрудничество и, в данном контексте было предложено проведение 7-ых по счету Дней экономики ФРГ в Туркменистане в 2021 году, а также интенсификация переговоров в формате видеоконференцсвязи между немецкими компаниями и туркменскими партнерами.