В Москве пройдет парад в честь 75-летия Победы ВОВ

Президент России Владимир Путин поручил провести в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня, сообщает orient.tm со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства дал указание начать подготовку к мероприятию. Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности и свести к минимуму все риски.

Путин также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля — в День Военно-морского флота РФ.

В этом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия к 75-летию Победы, запланированные на 9 мая, были перенесены на более поздние сроки.

На фоне пандемии, когда в большинстве стран мира был введен режим самоизоляции, Туркменистана, где случаи заболевания коронавирусом не зафиксированы, стал одним из центров празднования Дня Победы в мире.

В Ашхабаде впервые прошел военный парад в честь 75-летия Победы, а также на официальном уровне была проведена акция «Бессмертный полк».

В торжествах в честь Дня Победы в Туркменистане приняла участие делегация министерства обороны Российской федерации во главе с замминистра обороны, генерал-полковником Александром Фоминым.