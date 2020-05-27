В Ашхабаде прошла встреча с представителями ВОЗ

В здании Представительства ООН в Ашхабаде 26 мая прошла рабочая встреча в формате видеоконференции с экспертами Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения для ознакомления рекомендаций ВОЗ по контролированию распространения особо опасного инфекционного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Во встрече участвовали сотрудники Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

В ходе веб-дискуссий были отмечены подробные технические информации о подготовке к жаркой погоде в условиях пандемии коронавируса нового вида в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

В том числе, вниманию участников были представлены справочно-информационные онлайн-материалы ВОЗ, касающиеся защиты здоровья от жары в условиях пандемии, которые помогут принять своевременные меры.