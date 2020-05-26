Для выпускников туркменских школ-2020 прозвенел Последний звонок

Во всех общеобразовательных школах Туркменистана 25 мая прошли мероприятия по случаю окончания учебного года. Особенно торжественным и волнующим этот день стал для почти 80 тысяч выпускников, вступающих в самостоятельную жизнь. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

Слова искренней благодарности были обращены к представителям одной из самых почётных профессий – учителям. Много добрых слов и пожеланий было высказано в адрес ребят и их родителей.

Вечером праздник в честь Последнего звонка и Дня города продолжился на открытых площадках, в парках столицы. В завершение дня состоялся концерт мастеров искусств. Различные культурно-массовые мероприятия в честь выпускников средних школ прошли сегодня по всей стране.

Добавим, что школьные годы в памяти каждого человека остаются как чудесный и сказочный мир. Это время, когда человек не только познаёт азы наук, но и не менее важные в жизни вещи: дружбу, уважение, поддержку, взаимовыручку, обретает ценные духовные ориентиры. Поэтому праздник «последнего звонка» так трогателен и незабываем. В этот день выпускники передают малышам, готовящимся в новом учебном году впервые сесть за парты, символическую эстафету в мир знаний, с которого начинаются все пути и открытия.

Отметим, что в день «последнего звонка» свой праздник отмечает Ашхабад – сердце нашей Родины, центр деловой и политической, общественной и культурной жизни страны. Два замечательных торжества, слившись воедино, наполнили туркменскую столицу прекрасной музыкой, ароматом цветов, весельем.