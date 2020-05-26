Главы МИД Туркменистана и Турции обсудили вопросы двусторонних отношений

Министр иностранныз дел Туркменистана Рашит Мередов 25 мая провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Туреции Мевлютом Чавушоглы. Переговоры прошли в формате видеоконференции. Об этом сообщает mfa.gov.tm.

В развитие телефонного разговора лидеров Туркменистана и Турции Гурбангулы Бердымухамедова и Реджеп Тайип Эрдогана, состоявшегося 24 мая текущего года, где были даны поручения внешнеполитическим ведомствам двух стран по дальнейшему развитию отношений, в особенности усилению их транспортно-транзитной и торгово-экономической составляющей, стороны договорились активизировать взаимодействие по приоритетным направлениям.

В ходе встречи, министры также отметили высокий уровень межгосударственных отношений двух братских народов и наметили новые приоритеты для взаимной реализации на ближайшее будущее с учётом современных реалий миропорядка. В данном контексте дипломаты особо обозначили значимость всесторонних мер и совместных усилий по противодействию распространению пандемии COVID-19. При этом была подчеркнута готовность задействовать опыт и потенциал взаимодействия, имеющиеся в активе двухсторонних отношений.

В ходе переговоров дипломаты также рассмотрели взаимодействие двух стран по широкому комплексу вопросов в политико-дипломатической и торгово-экономических областях с учетом действующих объективных ситуаций на региональном и мировом уровнях.

В данном контексте была особо отмечена значимость регулярных контактов в различных уровнях, также интенсивное возобновление встреч государственного и частного сектора двух государств, в начальном этапе в онлайн режиме.