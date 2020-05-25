В Ашхабаде открылась XIX универсальная выставка «Белый город – Ашхабад»

В столице Туркменистана в выставочном центре «Sergi koşgi» открылась XIX Международная универсальная выставка «Белый город – Ашхабад», организаторами которой выступили хякимлик Ашхабада и Торгово-промышленная палата страны.

Этот ставший уже традиционным форум призван продемонстрировать достижения и перспективы развития туркменской столицы в области градостроительства, а также определить приоритетные направления сотрудничества в данной сфере. Вот уже седьмой год этот экономический смотр приурочен ко Дню города Ашхабад, отмечаемого 25 мая.

В торжественной церемонии открытия смотра приняли участие руководители Меджлиса, члены Кабинета Министров Туркменистана, представители министерств и ведомств, главы аккредитованных в стране дипмиссий, общественные организации, жители и многочисленные гости столицы.

С большим вниманием собравшиеся заслушали приветственное Обращение Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в котором глава государства выразил уверенность, что «универсальная выставка позволит представить всему миру успехи в градостроительстве, укрепить международное сотрудничество для достижения новых высоких рубежей, всесторонне изучить передовой опыт в данном направлении, придав мощный импульс благоустройству нашей столицы, превращению её в один из самых красивых и комфортных для проживания городов планеты».

В смотре принимали участие около 100 представителей компаний и предприятий, а также министерств и ведомств страны, которые предложили самый широкий диапазон тем: от строительства и архитектуры до электроэнергетики, перерабатывающей и легкой промышленности, дизайна и всего того, что так или иначе входит в понятие обустройства жизни города, которую невозможно представить без современных технологий.

В залах и на площадках выставки представлены макеты строительных объектов, инновационные разработки и технологии, включая такие направления, как водоснабжение, освещение, строительство дорог, индустрия активного досуга.

Также выставка дала возможность ознакомиться с туристическими и спортивными возможностями Ашхабада, получить свежую информацию о тенденциях развития индустрии путешествий и отдыха в туркменской столице.