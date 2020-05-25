Бердымухамедов поздравил выпускников с окончанием школы

По случаю окончания учебного года и приуроченной к нему церемонии «Последнего звонка» Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов адресовал праздничное Обращение выпускникам школ и работникам сферы образования Туркменистана. Об этом сообщает информационный портал Туркменистан.

«Поздравляю вас с запоминающимся и радостным событием – церемонией «Последнего звонка»! Выпускникам, которые сегодня прощаются со своими школами и учителями, переживают волнующие и незабываемые моменты, желаю больших успехов на новом этапе их жизненного пути!

Молодое поколение – наша главная опора. Юноши и девушки, оканчивающие школу в нынешнем году, несомненно, примут активное участие в успешной реализации социально-экономических, культурно-образовательных и общественно-политических преобразований.

Учиться, постигать, созидать ради благополучной жизни родного народа – великая честь и огромное счастье. И именно поэтому получение образования, научная и творческая деятельность, стремление трудиться и совершенствоваться должны стать главной целью сегодняшних выпускников школ.

Мой вам отеческий наказ – вы должны стать достойными продолжателями великих традиций предков, приумножая своими знаниями и способностями мощь нашего государства, его мировой авторитет и славу.

В стране успешно реализуются реформы, направленные на вывод системы образования на уровень развитых государств мира и, в первую очередь, на воспитание физически крепкого, сильного духом, эрудированного, с широким мировоззрением поколения. В рамках принятых нами национальных программ во всех регионах страны построены и продолжают строиться современные средние и высшие учебные заведения, детские сады, детские оздоровительно-развлекательные центры. Планомерно осуществляется оснащение образовательных заведений высококачественными учебниками и пособиями, внедрение новых технологий.

Перевод средних общеобразовательных школ на двенадцатилетнее обучение, стимулирование молодого поколения на освоение новых знаний, выявление, развитие и всесторонняя поддержка талантов значительно повышают интеллектуальный потенциал общества.

Проводимая нами политика в области образования способствует расширению дружественных отношений и плодотворного сотрудничества с ведущими международными организациями и государствами.

Молодёжь, которой принадлежит будущее, должна получать достойное воспитание и образование, а учителя – представители самой почётной и уважаемой профессии должны иметь все возможности для реализации своего потенциала. И мы будем постоянно заботиться о том, чтобы обеспечить всё это.

Государственная забота о подрастающем поколении и проводимые реформы дают замечательные результаты. Мы гордимся нашими молодыми и талантливыми соотечественниками, которые, достойно представляя страну, добиваются больших успехов.

Образование – это фундамент, на котором развиваются общество и государство. Выпускники школ должны внести достойный вклад в процветание страны. Для этого им необходимо хорошо учиться, творить, созидать, постигать мир науки, поскольку за этим поколением – будущее, именно ему предстоит повышать мировой авторитет нашего нейтрального государства», – подчёркивается в послании главы государства.