Туркменское предприятие «Тач хил» наладит выпуск мыла с гармалой обыкновенной

Туркменское предприятие «Тач хил» расположенное в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята начинает выпуск жидкого мыла с семенами йузарлика или гармалы обыкновенной. Об этом 3 апреля сообщил turkmenportal.com.

Разработка предприятия «Тач хил» прошла сертификацию и будет запущена в производство.

Жидкое мыло, стиральный порошок, линейка влажных салфеток этого бренда уже известны отечественным потребителям. Все сырьё, используемое на предприятии, соответствует международным стандартам и не содержит вредных для здоровья человека компонентов, а продукция ИП «Тач хил», которое успешно работает с 2006 года, имеет международную сертификацию качества.

В прошлом году компания экспортировала большую часть своей продукции в Иран, Казахстан, Афганистан, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан. Поэтому с уверенностью можно сказать, что актуальная продукция – жидкое мыло с натуральным антисептиком, приглянется и за рубежом, ведь всем известны целебные свойства гармалы обыкновенной: в ее семенах содержится алкалоид пеганидин, который обладает бактерицидным и противостафилококковым свойством.