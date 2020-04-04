В Туркменистан доставлена партия российского препарата «Триазавирин», который проходит в Китае тестирование на лечение коронавируса. Об этом 3 апреля сообщил tass.ru.

Мы поставили препарат в Туркменистан. Это — не гуманитарная партия, были выделены средства, и они купили для себя. Партия была большая, около 2 тыс. упаковок. В каждой упаковке 20 капсул», — сказал председатель совета директоров предприятия «Медсинтез», на котором производится лекарство, Александр Петров.

«Триазавирин» — российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

Добавим, что ранее препарат был отправлен в Китай в качестве гуманитарной помощи. Там его испытывают на лечение коронавируса.

Напомним, что на данный момент случаев заражения COVID-19 в стране не зарегистрировано. Соответствующие данные были подтверждены Всемирной организацией здравоохранения.