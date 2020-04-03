Министерство финансов и экономики Туркменистана проводит аукцион

Министерство финансов и экономики в соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объектов государственной собственности объявляет о проведении аукциона по продаже объектов государственной собственности. Об этом сообщает Turkmenportal.com

Аукцион состоится 22 апреля в 10.00 в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.

Объекты, выставляемые на аукцион, от Министерства строительства и архитектуры Туркменистана, Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Государственного концерна «Туркменгаз», производственного объединения «Туркменхалы», Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, хякимликов Лебапского и Марыйского велаятов.

Полный перечень объектов опубликован в сегодняшнем выпуске газеты «Нейтральный Туркменистан».

Телефоны для справок:

в г. Ашхабаде: (+993 12) 39-46-09/72/73/75

в г. Анау: (+993 137) 3-30-21/3-31-80

в г. Балканабате: (+993 222) 7-89-34/7-89-17/7-89-53

в г. Дашогузе: (+993 322) 9-10-19/9-15-10

в г. Туркменабате: (+993 422) 6-11-52/6-11-59

в г. Мары: (+993 522) 6-06-87/6-05-41