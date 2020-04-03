В Туркменистан поступила очередная партия «КАМАЗов»

Очередная партия из 46 «КАМАЗов» прибыла в Международный морской порт Туркменистана. По случаю этого в городе Туркменбаши прошла церемония освящения автомобилей. Об этом сообщает издание «Нейтральный Туркменистан»

В мероприятии принимали участие старейшины города и руководители соответствующих структур.

– Сорок шесть самосвалов марки КамАЗ с опрокидывающимися платформами объёмом двадцать кубических метров доставили в порт с интервалами в один день российские сухогрузы «Сенатор» и «Этим Эмин» – говорится в сообщении.

Поставка большегрузных автомобилей произведена в рамках долгосрочных контрактов между компанией «КамАЗ» Республики Татарстан Российской Федерации и агентством «Türkmenawtoulaglary» при Кабинете Министров Туркменистана.

Добавим, что августе-сентябре 2019 года от татарских партнёров в порт поступило 225 единиц автомобильной техники для Туркменистана.

Отметим, что «КАМАЗ» выступает одним из давних и надёжных партнёров Туркменистана. Техника марки этой известной российской компании широко задействована в ведущих отраслях национальной экономики.

Напомним, что с 2006 по 2018 год Туркменистаном было закуплено около 7,5 тыс. «КАМАЗов». В июне 2019 года в ходе рабочего визита в Татарстан президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова подписано новое соглашение о закупке 2 тыс. единиц автотехники «КАМАЗ» различной модификации на сумму свыше $162,7 млн.