Президент Туркменистана произвёл кадровые перестановки в системе органов прокуратуры

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в системе органов прокуратуры. Об этом 1 апреля сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана.

В соответствии с Постановлениями Президента Гурбангулы Бердымухамедова:

юриста первого класса Розыев Тойл Алланазарович назначен военным прокурором Ахалского велаята. До этого назначения он занимал должность прокурора Байрамалийского этрапа Марыйского велаята;

юрист первого класса Аманмырадов Какаджан Каналович занимавший должность прокурора города Туркменбаши Балканского велаята, назначен заместителем прокурора Лебапского велаята;

младший советник юстиции Гурдов Агареджеп Бабаниязович назначен прокурором города Туркменбаши Балканского велаята. Ранее он занимал должность прокурора города Туркменабат Лебапского велаята;

советник юстиции Аманов Гелдимырат Байрамдурдыевич назначен прокурором города Туркменабат Лебапского велаята. До этого назначения он занимал должность прокурора Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята;

младший советник юстиции Рахмедов Бегенча Овлякулыевич назначен прокурором этрапа Эсенгулы Балканского велаята;

юрист второго класса Байрамгелдиев Мекан Оразмырадович назначен прокурором Байрамалийского этрапа Марыйского велаята;

юрист второго класса Толегов Атамырат Хусайынович назначен прокурором Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята.

Этим же Постановлением Президент Туркменистана освободил в связи с истечением срока полномочий юриста первого класса Ахмедова Акмурата Рахмедовича от должности прокурора этрапа Эсенгулы Балканского велаята.