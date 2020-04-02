Вступили в силу изменения в Таможенном кодексе Туркменистана

Внесенные изменения в Таможенный кодекс Туркменистана, связанные с положениями новой редакции Закона Туркменистана «О лицензировании отдельных видов деятельности», вступили в действие с 1 апреля этого года.

Согласно новым изменениям, деятельности магазина беспошлинной торговли, таможенного склада, склада временного хранения и таможенного брокера освобождаются от лицензирования.

Также в пункте 28 часть 1 статья 5 Таможенного кодекса в определение «транспортное средство» включено понятие «контейнер». Ранее «контейнер» употреблялся в значении «многооборотная тара».

Таможенный кодекс Туркменистана определяет правовые, экономические и организационные основы государственного регулирования таможенного дела, способствующего развитию экономики Туркменистана и обеспечению его экономической безопасности.