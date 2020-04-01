Туркменистан и ООН обсудили разработку национального плана по недопущению проникновения COVID-19

Власти Туркменистана намерены усилить меры по профилактике коронавируса в стране. В рамках данного мероприятия сотрудники минздрава 31 марта встретились с представителями ООН в государстве. Они обсудили разработку национального плана по недопущению проникновения COVID-19 на территорию Туркменистана. Об этом сообщает CentralAsia.news со ссылкой на пресс-службу ООН

Данный план направлен на определение потребностей страны в соответствующей области, отметила постоянный координатор Организации Объединённых Наций в Туркменистане Елена Панова. Было подчеркнуто, что документ будет при необходимости изменяться в зависимости от эпидемиологической обстановки. По словам представителя международной структуры проект также будет содержать программу реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации и план действий по защите социально-экономической сферы от влияния коронавируса.

Добавим, что Министерством здравоохранения закуплены в достаточном количестве тест-системы для диагностики COVID-19. Диагностические исследования проводятся в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и питания, а также во всех велаятах на базе велаятских СЭС. Все санитарно-карантинные пункты, а также лечебно-профилактические учреждения и учреждения СЭС оснащены необходимыми средствами защиты.

Напомним, что благодаря своевременно предпринимаемым мерам в Туркменистане на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Во всех регионах созданы специальные пункты контроля, где граждан проверяют на наличие симптомов коронавируса посредством инфракрасных термометров. В местах скопления людей проводятся регулярные дезинфекционные работы. Кроме того, организуются семинары и санитарно-просветительные мероприятия среди медработников и сотрудников соответствующих служб. В вирусологических лабораториях проводятся надлежащие диагностические исследования.