Минздрав Туркменистана запустил «горячую линию» по коронавирусу

Министерство здравоохранения Туркменистана запустило «горячую линию» по вопросам касающихся инфекции COVID-19. Об этом сообщает arzuw.news.

По телефону «горячей линии», любой желающий получить информацию о новом коронавирусе, о превентивных методах защиты и профилактики, может позвонить по номеру 73-95-35 и получить ответы на все вопросы по данной теме.

«Горячая линия» доступна 24 часа 7 дней в неделю.

Добавим, что во всех регионах страны созданы специальные пункты контроля, где граждан проверяют на наличие симптомов коронавируса посредством инфракрасных термометров. В местах скопления людей проводятся регулярные дезинфекционные работы. Кроме того, организуются семинары и санитарно-просветительные мероприятия среди медработников и сотрудников соответствующих служб. В вирусологических лабораториях проводятся надлежащие диагностические исследования.

Напомним, что на сегодняшний день, на территории Туркменистана не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.