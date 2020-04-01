ВОЗ: В Таджикистане и Туркмении нет коронавируса

В Таджикистане и Туркмении не зарегистрировано ни одного случая Covid-19, заявила официальный представитель ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева в эфире телеканала «Таджикистан». Об этом сообщает eadaily.com.

«До настоящего времени, по официальной статистике, и мы подтверждаем, так как тесно сотрудничаем с лабораторией, которая проводит ПЦР-тестирование, в Таджикистане нет ни одного позитивного зарегистрированного случая Covid-19 (коронавирус). Сейчас весь мир ведёт борьбу с Covid-19, практически не осталось на земном шаре стран, где нет случаев заболевания. Таджикистан и Туркмения — это, в принципе, две страны, оставшиеся в регионе из 53 зараженных стран, где случаи Covid не зарегистрированы», — сказала она.

По информации представителя ВОЗ, в Таджикистане проведено более 700 исследований на коронавирус, все они отрицательные.

Основным поставщиком тест-систем в страну является Россия. Роспотребнадзор передал Таджикистану 23 тыс. тест-систем. Еще тысячу предоставила Германия. Также ведутся на эту тему переговоры с Китаем.

Приезжающие в Таджикистан отправляются на карантин.

«Всего за период карантинных мероприятий на карантине побывало более шести тысяч человек, которые возвращались в страну из заграницы. В настоящее время около четырех тысяч человек остаются в карантинных зонах», — сообщила Перфильева.

Она призвала таджикистанцев часто и тщательно мыть руки, соблюдать дистанцию, отказаться от рукопожатий, а при наличии симптомов ОРВИ носить маску.