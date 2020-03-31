В Дашогузе приступили к севу хлопчатника

Дашогузские земледельцы 29 марта приступили к севу хлопчатника. На севере Туркменистана из-за природно-климатических условий посевная стартует несколько позднее, чем в других регионах страны. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан:Золотой век».

― Всего по Дашогузскому велаяту (области) в нынешнем году намечено засеять 155 тысяч гектаров, с которых планируется собрать 275 тысяч тонн «белого золота». Земледельцы велаята отдают предпочтение таким средневолокнистым сортам хлопка. Важная роль в эффективном проведении сельхозкампании отводится современной спецтехнике – тракторам различных марок, сеялкам, культиваторам, ― говорится в информации.

В рамках торжеств по случаю начала сева организованы выставки сельхозтехники и продукции агропромышленного комплекса северного региона. Культурная программа включала концерты музыкальных и фольклорно-хореографических коллективов

Добавим, что в 2019 году технический парк пополнился 300 хлопкоуборочными комбайнами компании «John Deere» (США). В нынешнем году ожидается поступление ещё 300 подобных комбайнов. Уже поставлено 155 многофункциональных тракторов, 155 культиваторов, а также впервые — 98 восьмирядных хлопковых сеялок точного высева этого производителя.