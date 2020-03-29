Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила более 7 миллиона долларов

На минувшей неделе Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана зарегистрировала 15 сделок. Общая сумма валютных сделок — более 7 миллиона долларов США. Об этом сообщает tdh.gov.tm

Предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов за иностранную валюту закупили нефтяной дорожный битум, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ),

На внутренний рынок местные бизнесмены приобрели полиэтилен (ГК «Туркменгаз»), пластиковую тару и землеройную технику на сумму свыше 3,668 млн манатов.

Добавим, ГТСБ Туркменистана это важнейший экономический институт республики, выполняющий функцию главного органа государственного регулирования экспортно-импортных операций.