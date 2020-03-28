Туркменистан и Беларусь обсудили в Ашхабаде меры по недопущению распространения коронавируса

В Ашхабаде 27 марта заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси Вячеслав Бескостый обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе, принимаемые Республикой Беларусь и Туркменистаном меры по недопущению распространения коронавируса, а также защите интересов граждан, находящихся за рубежом. Об этом сообщает Turkmenportal.com со ссылкой на Turkmenistan.mfa.gov.by.

Стороны отметили дружественный характер отношений между странами и высокий уровень сотрудничества в вопросах преодоления негативных последствий эпидемиологической обстановки в мире

Добавим, что всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

В Беларуси, по данным Минздрава республики, суммарно зафиксировано 94 случая коронавирусной инфекции. На сегодня выписаны или готовятся к выписке 32 пациента, остальные находятся под наблюдением врачей. При этом ни одного смертельного случая от вируса COVID-19 не зафиксировано.

В Туркменистане, по данным Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, случаи заболевания коронавирусом не зафиксированы.