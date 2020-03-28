В Туркменистане будут поощрять физическую активность беременных женщин

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана будет поощрять физическую активность среди женщин во время беременности. Соответствующая инициатива была реализована по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает CentralAsia.news со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Данный инновационный подход направлен, главным образом, на укрепление здоровья матери и еще не родившегося ребенка. Минздрав Туркменистана совместно с Европейским бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) расширит Национальную стратегию Туркменистана по физической активности на 2018–2025 годы. Данная программа содержит конкретные меры, которые ориентированы на поддержание здоровья женщин во время беременности. По словам директора регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, усилия Туркменистана в данном направлении являются хорошим примером комплексного подхода к продвижению физической активности среди определенной группы населения и профилактике НИЗ.

В рамках осуществления этой программы минздрав будет проводить спецподгтовку соответствующих медработников, которые в дальнейшем будут назначать будущим матерям индивидуальные программы физических нагрузок.

Представители ВОЗ отметили, что в современном мире активный образ жизни для будущих матерей играет очень важную роль в поддержании их здоровья на должном уровне. Было подчеркнуто, что физическая активность во время беременности имеет много доказанных преимуществ для матери. Это может помочь им контролировать вес и сон, держать тело в тонусе, улучшить настроение. Поощрение физактивности будущих мам также имеет ряд дополнительных преимуществ для ребенка.