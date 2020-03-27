Туркменистан расширит партнёрство с ООН в сфере охраны природы

Туркменские власти намерены расширить потенциал взаимных связей с ООН в области охраны природы. Данная инициатива была выдвинута 26 марта министром иностранных дел Рашидом Мередовым в рамках правительственного заседания. Об этом сообщило ИА «Золотой век».

Глава МИД предложил присоединиться к Боннской конвенции (сохранение мигрирующих видов диких животных), соглашению по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц ЮНЕП, а также к Кигалийской поправке к Монреальскому протоколу по веществам, которые создают озоновые дыры.

Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, отметил, что защита окружающей среды напрямую связана с целями устойчивого развития. Он подчеркнул, что Туркменистан активно сотрудничает с рядом международных и региональных организаций в целях формирования сбалансированного решения соответствующих проблем.

На данный момент страна является участницей 20 мультивекторных международных документов в сфере охраны природы. В ходе заседания её участники заострили внимание на том, что сохранение экологического баланса как в Туркменистане, так и за его пределами является неотъемлемой составляющей госполитики. Было отмечено, что на территории государства активно используются передовые «зелёные» технологии.

Одобрив инициативу Мередова, президент поручил главе МИД продолжить работу в соответствующем направлении.