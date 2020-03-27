Туркменистан посадил деревья в Афганистане

По случаю 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и международного праздника Новруз, в городе Акина округа Андхой, провинции Фарьяб Афганистана была проведена массовая посадка деревьев. Об этом сообщает centralasia.news.

По словам представителя пресс-центра, молодые зелёные насаждения были высажены около мечети, строящейся при поддержке Туркменистана и рассчитанной на 500 посетителей, а также рядом с барельефом Махтумкули Фраги.

В организованном туркменской стороной мероприятии приняли участие представители консульства Туркменистана в городе Мазари-Шариф Исламской Республики Афганистан, мэр города Акина, представители внешнеполитического ведомства Афганистана, а также сотрудники таможенной службы страны, нефтегазовых и железнодорожных учреждений, представители местной туркменской диаспоры, а также журналисты местных и зарубежных средств массовой информации.

Добавим, что 24 марта, в телефонном разговоре, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравил своего афганского коллегу Мохаммада Ашрафа Гани с переизбранием на высший государственный пост.

Напомним, что Туркменистан, для обеспечения достойной и мирной жизни в Афганистане, утвердил программу оказания гуманитарной помощи соседнему государству в 2020-2022 годах.