Туркменистан вывозит своих граждан из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса

Туркменистан продолжает работу по организации вылета своих граждан, находящихся за рубежом, где наблюдается эпидемия нового коронавируса. Об этом сообщает tdh.gov.tm

Агентство «Türkmenhowaýollary» организовало несколько специальных чартерных рейсов в Китай, которыми были доставлены домой за счет государства тысячи туркменистанцев. Туркменистан стал одной из первых стран, предпринявших такой шаг ещё в самом начале вспышки коронавирусной инфекции в КНР, — говорится в сообщении

При этом на всех воздушных судах национального авиаперевозчика находился вирусолог и другие медицинские специалисты, которые ещё на борту взяли на контроль состояние здоровья возвращающихся людей.

Большой контингент туркменской молодёжи находился в различных городах Китая ещё почти до конца 2019 года. Но на фоне сообщений о росте в этой стране количества опасных инфекционных заболеваний, вызванных новым штаммом вируса, Президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился вывезти из КНР туркменских граждан на Родину для безопасности их здоровья и жизни.

Также организованы спецрейсы по вывозу граждан Туркменистана из Турции, России, Беларуси и других стран. На сегодняшний день деятельность продолжается, в координации с МИД, зарубежными дипучреждениями нашей страны, Государственной миграционной службой прорабатываются различные направления авиарейсов.

Настоящее время в Туркменистане предприняты серьезные меры по недопущению завоза инфекции на территорию страны, усилен санитарно-эпидемиологический надзор и медицинский контроль на всех пограничных и таможенных пунктах, снабженных тепловизорами, инфракрасными и электронными термометрами, проводятся комплексные профилактические меры, разъяснительная работа.