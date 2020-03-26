В Туркменистане приступили к севу хлопчатника

В Туркменистане 25 марта началась сельскохозяйственная кампания ― сев хлопчатника. К посевной приступили хлопкоробы Ахалского, Балканского, Лебапского и Марыйского регионов. 29 марта к ним присоединятся земледельцы Дашогузского велаята. Об этом сообщает Turkmenistan.gov.tm

В 2020 году в стране под хлопчатник отведено 620 тысяч гектаров земель.

В общей сложности намечено собрать 1 млн 250 тысяч тонн хлопка. В том числе в Ахалском ― 280 тысяч тонн, Балканском ― 10 тысяч тонн, Дашогузском ― 275 тысяч тонн, Лебапском ― 320 тысяч тонн и в Марыйском велаяте ― 365 тысяч тонн.

Отметим, что началу сева заготовлены сорта «Ёлотен-7», «Дашогуз-120», «Дашогуз-144», «Сердар», «С-4727», «Ёлотен-39», «Джейхун», «С-2606», отличающимся скороспелостью, повышенной урожайностью, длиной и чистотой волокна.

В нынешнюю кампанию подготовлено около 7 тысяч 600 тракторов различных марок, свыше 1 тысячи 700 сеялок, более 5 тысяч хлопковых культиваторов и других сельхозагрегатов, обеспечивающих бесперебойное проведение сева, а также выполнение последующих агротехнических мероприятий. Созданы необходимые условия для круглосуточного технического и сервисного обслуживания техники, работы и полноценного отдыха механизаторов и других участников посевной кампании.

На поля выведут новую технику, в частности, сеялки и оснащённые телематической цифровой электронной системой тракторы, закупленные у компании «John Deere».

К новому сезону подготовлены 375 биолабораторий, расположенных в этрапах и дайханских объединениях. Они будут обеспечивать хлопководов экологически чистой и экономически выгодной биопродукцией, используемой против вредителей хлопчатника.

Добавим, что в рамках торжеств были организованы выставки сельхозтехники и продукции перерабатывающих предприятий АПК страны. Фольклорные коллективы и сольные исполнители подготовили для хлопкоробов творческие подарки.

Отметим, что хлопководство – одна из ведущих отраслей агропромышленного комплекса Туркменистана, обеспечивающая весомый вклад в реализацию государственных программ в области импортозамещения и наращивания экспортного потенциала страны. В 2019 году хлопковые арендаторы перевыполнили план сдачи «белого золота», что составило более 1 миллиона 50 тысяч тонн хлопка-сырца.