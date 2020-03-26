ВОЗ разработала пособие по сохранению физической активности во время домашнего карантина

Всемирная организация здравоохранения разработала методическое пособие для европейских стран, многие из которых в связи с пандемией COVID-19 перешли на домашний карантин, сообщает turkmenportal.com со ссылкой на пресс-службу Европейского региона ВОЗ.

Людям предлагаются простые и безопасные способы поддержания физической активности в условиях карантина. В пособии также учитываются некоторые физические ограничения, связанные с работой из дома, и приводятся советы по включению двигательной активности в повседневные занятия. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной физической активности.

К основным рекомендациям относятся следующие пункты:

Короткие активные перерывы в течение дня. Танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как уборка дома и уход за садом.

Использование онлайн-ресурсов, где приводятся комплексы упражнений.

Ходьба по периметру или марш на месте могут помочь оставаться активными.

Проводить время в стоячем положении, по возможности сократив время сидячего положения. В идеале в каждый отдельный период стараться оставаться не более 30 минут в сидячем положении и положении лежа.

Расслабление. Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут сохранять спокойствие.

Для поддержания оптимального состояния здоровья, также важно помнить о необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество воды. ВОЗ рекомендует пить воду вместо сахаросодержащих напитков. Ограничить или исключить потребление алкогольных напитков. Отдавать предпочтение цельнозерновым, а не рафинированным продуктам.

ВОЗ просит обратить внимание на то, что методическое пособие предназначено для людей, находящихся в режиме самокарантина, без симптомов заболевания или признаков острых респираторных заболеваний. Оно не должно рассматриваться как альтернатива медицинским предписаниям в случае какого-либо заболевания.