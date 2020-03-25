Президент Туркменистана обсудил развитие регионов

Главной темой рабочего совещания, проведённого главой туркменского государства, Гурбангулы Бердымухамедовым, 23 марта по цифровой видеосвязи, стало развитие регионов и столицы, сообщил сайт «Туркменистан сегодня» госинформагентства Туркменистана.

На видеосвязь были вызваны заместитель председателя кабинета министров, курирующий АПК, хякимы регионов и столицы. Заслушав отчёт хякима Ашхабада Я.Гылыджова, о работах, ведущихся по благоустройству главного города страны, президент Гурбангулы Бердымухамедов, отметил важность правильного использования передовых технологий и прогрессивного опыта в оснащении городского пространства, включая архитектурную составляющую. Также, президент дал поручение мэру города держать на контроле вопросы озеленения столицы, увеличивая площади парков и скверов.

Главы Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского, Марыйского велаятов отчитались о положении дел во вверенных им регионах, в частности об агротехнической работе: подготовке к весенней посевной кампании хлопчатника, продолжающимся мерам по уходу за озимыми зерновыми культурами и готовности сельхозтехники. Перед всеми участниками были поставлены конкретные задачи, в числе которых расширение сельхоз площадей под овощебахчевые культуры и картофеля, также лидер нации отметил важность недавно прошедшей озеленительной акции и потребовал должного ухода за молодыми саженцами и высаженными ранее породами деревьев.

В финале совещания прозвучал отчёт вице-премьера Э.Оразгелдиева, курирующего АПК, который суммировал вышесказанное.

Заслушав отчёты, Бердымухамедов высказал неодобрение работой одной из самых важных сфер — экономики страны, отметив, что нужно подходить к своему делу с полной отдачей. По этому поводу перед вице-премьером были поставлены конкретные задачи.