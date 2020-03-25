В Туркменистане вокруг крупных населенных пунктов созданы дополнительные пункты контроля

Туркменистане усилены меры по предотвращению проникновения в страну опасного вируса COVID-19. Вокруг крупных населенных пунктов, включая столицу Ашхабад, созданы дополнительные пункты контроля. Об этом сообщает Arzuw.news.

На постах дорожной полиции при въезде в населенные пункты измеряют температуру водителей и пассажиров каждой машины. Медицинские работники измеряют температуру тела человека с помощью дистанционного (инфракрасного) термометра. На пунктах круглосуточно дежурят врачи и работники СЭС.

Жители страны с пониманием относятся к этим профилактическим мерам, необходимым на фоне пандемии коронавируса. Отметим, что в Туркменистане, благодаря своевременно принятым мерам, не зарегистрировано ни одного случая вируса COVID-19.

Добавим, что в Туркменистане проводятся профилактические меры предосторожности вируса COVID – 19. В этих целях правительство не рекомендует посещать места массового скопления людей. Настоятельно советует соблюдать личную гигиену, исключать близкие контакты, рукопожатия, касания руками лица и его частей, регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещение, укреплять иммунитет.

Напомним, что вирус COVID – 19 в декабре прошлого года впервые был обнаружен в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Уже 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии.