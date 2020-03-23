Туркменистан получил сертификат о включении ковроткачества в список ЮНЕСКО

Туркменистан получил оригинал официального сертификата о включении традиционного национального ковроткачества туркмен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В декабре прошлого года, на 14-ом заседании межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, решение вопроса о включении туркменского ковроткачества в престижный всемирный список, было принято безоговорочно единогласно.

Рукотворное ковроделие туркменских мастериц снискало мировую славу в глубокой древности, когда туркменские ковры, благодаря Великому шёлковому пути, были широко распространены по всей территории этой уникальной торговой магистрали. Под именем «бухарских» они были известны во всём мире, так как самая крупная их продажа осуществлялась на рынках Бухары.

Искусство ковроткачества сохранилось в Туркменистане и в современности. По сей день целые династии туркменских ковровщиц продолжают создавать неповторимые рукотворные полотна, удивляющие своей прочностью, долговечностью, благородной цветовой гаммой. Причём, чем старше ковёр, тем ярче играют на свету его краски, тем дороже он ценится, и это абсолютно оправдано любителями самобытного декоративно-прикладного искусства во всём мире.