В настоящее время коронавирус COVID-19 распространяется во многих странах и регионах мира, его профилактика и контроль над ним стали важной задачей международного сообщества.

После вспышки эпидемии правительство Китая под личным руководством председателя КНР Си Цзиньпина приняло комплексные и тщательные меры профилактики и контроля, далеко превышающие стандарты ВОЗ. Это не только защитило здоровье и обеспечило безопасность китайского народа, но также выиграло время и внесло важный вклад для профилактики эпидемии в других странах.

При борьбе с коронавирусом правительство Китая незамедлительно оптимизировало городское и общинное управление, централизованно распределило медицинских работников и средства, а также организовало комплексную научно-исследовательскую работу по профилактике и контролю над коронавирусом. В Китае за 10 дней были построены две специализированные больницы вместимостью 2 600 мест и за короткое время создано 16 временных госпиталей. Народ КНР в борьбе с коронавирусом продемонстрировал китайскую скорость, китайские масштабы, китайскую эффективность, китайский дух и огромные преимущества социализма с китайской спецификой, что получило высокую оценку и активное одобрение со стороны мирового сообщества. На сегодняшний день инфекция внутри Китая уже взята под эффективный контроль, а ситуация с профилактикой и лечением заболевших в стране постоянно улучшается. По состоянию на 16 марта текущего года в эпицентре вспышки коронавируса — городе Ухань количество новых подтверждённых случаев заражения 5 дней подряд снижается до менее 10-ти, а в стране количество и новых подтверждённых, и предполагаемых случаев заражения 10 дней подряд составляет менее 100 соответственно. По всей стране в 13-ти провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения вылечились все пациенты с подтверждёнными случаями заражения. Одновременно возобновлены работа и учёба в разных регионах страны, и уже очевидна поэтапная победа над COVID-19.