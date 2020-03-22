На бирже Туркменистана заключили экспортные сделки на сумму более 38 миллиона долларов

За прошлую неделю Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана зарегистрировала 60 сделки. Общая сумма валютных сделок — более 38 миллиона 576 тысяч долларов США. Об этом сообщает электронное издание «Туркменистан: Золотой век».

Представители бизнеса из Великобритании, Афганистана и Объединённых Арабских Эмиратов Швейцарии и Афганистана за иностранную валюту закупили автобензин и нефтяной дорожный битум, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а также дизельное топливо, выработанное на Сейдинском НПЗ. Бизнесмены из России и ОАЭ приобрели полипропилен (ГК «Türkmengaz»).

Также за иностранную валюту бизнесмены из России, Казахстана и Узбекистана приобрели бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажную ткань.

За национальную валюту бизнесмены из Великобритании закупили хлопчатобумажную пряжу на сумму более 223 тыс. манатов.

Добавим, что на внутренний рынок местные бизнесмены приобрели полиэтилен высокой плотности (ГК «Türkmengaz») и ковровые изделия. Общая сумма сделок — более 35 миллионов манатов.