Казанские вертолёты марки «ANSAT» и «Mi-17-lW» пополнят парк Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 20 марта в ходе совещания подписал Постановление о закупке многофункциональных вертолётов, предназначенных для оказания срочной медпомощи в отдалённых населённых пунктах, а также в окрестностях городов. Об этом сообщает издание Нейтральный Туркменистан.

В ходе заседания заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Овезов доложил о проекте Постановления о закупке агентством «Türkmenhowaýollary» вертолётов.

Вице-премьер сообщил, что в целях оказания населению своевременной врачебной помощи ведётся работа по приобретению медицинских вертолётов марки «ANSAT» и «Mi-17-lW», а также запасных частей, расходных материалов и необходимого оборудования производства «Казанского вертолётного завода» (Республика Татарстан РФ).

Заслушав отчёт, глава государства подчеркнул, что модернизация материально-технической базы системы здравоохранения, включая повышение качества оказываемых услуг – одно из приоритетных направлений стратегии развития данной сферы

Говоря о важности пополнения парка медицинских вертолётов, лидер нации отметил, что формирование многофункциональной транспортно-коммуникационной инфраструктуры является ключевым условием реализации экономического, инвестиционного, транзитного, ресурсного потенциала страны. С удовлетворением констатировав поступательный, плодотворный характер сотрудничества с Республикой Татарстан, успешно развивающегося в рамках межгосударственного диалога с Российской Федерацией, Президент Туркменистана подчеркнул, что туркмено-татарстанские отношения являются наглядным примером эффективного партнёрства, в основу которого заложен наработанный солидный опыт взаимодействия. Татарстан занимает важнейшее место как в силу мощного ресурсно-промышленного потенциала, так и исторических связей между двумя братскими народами

Также глава государства распорядился принять все необходимые меры по эффективному использованию вертолётов «Скорой помощи»