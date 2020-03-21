Антисептик — сократит пути распространения инфекций и вирусов, в том числе и COVID-19

Мытьё рук – первое средство в борьбе с любым вирусом. Ведь мы часто трогаем лицо пальцами, опираемся подбородком о ладони, чем приближаем вирус или бактерии к органам дыхания и слизистой глаз, через которые они и проникают в организм. На волне пандемии коронавируса и активных призывов ВОЗ тщательнее соблюдать гигиену особое внимание сейчас уделяется антисептикам.

Такую полезную вещь можно сделать своими руками дома. Для этого понадобится всего четыре компонента: изопропиловый спирт 99,8%, гель алоэ вера, перекись водорода 3% и дистиллированная или кипяченая вода. Первый продается в технических магазинах и является тем самым «чистящим» веществом, второй – в магазинах косметики, он смягчает кожу рук после применения антисептика.

Изопропиловый спирт или изопропанол – прозрачная, бесцветная жидкость с резким запахом. Она растворяет многие эфирные масла, некоторые виды пластмасс, резины, синтетических смол и пр. Соответственно, внутрь применять нельзя. Да и наружное применение в чистом виде может нанести вред – пересушить и повредить кожу, на которой потом появятся микроповреждения, доступные вирусам и бактериям.

Для того, чтобы избежать этого, и применяется гель алоэ вера. Его можно заменить на глицерин 98%.

Правильные пропорции готовящегося антисептика: 75% смеси – спирт, 1,45% – глицерин, 0,125% — перекись. Остальное – вода. Измерения лучше проводить при помощи мерной ложки или стаканчика. Для малых объемов – применять пипетку или шприц.

Если вы определились с пропорциями, нужно смешать компоненты и перелить полученную смесь в тару с закрывающейся крышкой – дозатор для жидкого мыла, пустую емкость из под геля и пр. Так спирт не будет испаряться, и пользоваться антисептиком будет удобней. Перед применением баночку со средством нужно будет взбалтывать.

Другой вариант – сделать антисептик на основе этилового спирта.

В используемой жидкости в соответствии с рекомендацией ВОЗ должно содержаться не менее 96% этанола. Такие вещества не поступают в свободную продажу. Так что имеет смысл использовать в качестве основы для антисептика крепкий алкогольный напиток или медицинский спирт. Однако такой антисептик будет уступать «фабричным».

Пропорции: 80% этилового спирта, 1,45% глицерина и 0,125%. Остальное – вода.

Также обратите внимание на использование спиртосодержащих салфеток для обработки кожи перед инъекциями – они также очищают кожу от микроорганизмов и очень удобны в применении.

Согласно требованиям ВОЗ, антисептические средства должны содержать в составе 75% изопропанола или 80% этанола. Такая концентрация эффективно борется даже с коронавирусами. Так что хэнд-мейд средства могут стать хорошей альтернативой или качественным аналогом покупных сретств.