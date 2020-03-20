Частное предприятие «Nesip» пополняет рынок Туркменистана пошивочной продукцией

Частное предприятие «Nesip» открылось более года назад. За этот период его брендовая продукция — мужские сорочки — стала одним из востребованных товаров на внутреннем рынке, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

При пошиве мастера «Nesip» используют ткани отечественного производства, которые сегодня не уступают по качеству и красоте зарубежным аналогам. Кроме того, богатый выбор фактуры и расцветок позволяет создавать самую модную одежду для каждого сезона.

Пошивочная фабрика оснащена современным производственным оборудованием, что, соответственно, влияет на качество продукции и повышение производительности. В этом году «Nesip» панирует расширить линию выпускаемой одежды. Уже сейчас, помимо всевозможных моделей мужских сорочек, производится семейная и детская коллекции одежды. Совсем недавно появилась новая линейка женской одежды. Коллектив фабрики работает и над индивидуальными заказами.