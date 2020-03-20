Из Туркменистана гуманитарный груз доставлен в иранскую провинцию Хорасан-Резави

В Иран 19 марта из Ашхабада направлена специальная автоколонна партией гуманитарного груза. Помощь направлена согласно Распоряжением Президента Гурбангулы Бердымухамедова в целях оказания гуманитарной помощи населению Исламской Республики Иран в связи с распространением в соседней стране острого респираторного заболевания. Об этом сообщает Turkmenistan.gov.tm

Средства медицинского назначения и продовольственная продукция доставлены в провинцию Хорасан-Резави, где собрались руководитель города Дерегез Али Фарахи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Туркменистане Голамаббас Арбабхалес, начальник управления здравоохранения города Дерегез Мохандес Салими, а также СМИ.

С большой благодарностью принимая гуманитарный груз, официальные представители провинции выражали искреннюю признательность Президенту Туркменистана за этот акт доброй воли, который стал очередным подтверждением торжества гуманной внешней политики, проводимой туркменским лидером.