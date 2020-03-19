Состоялся телефонный разговор между главами Туркменистана и Узбекистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 18 марта провёл телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Телефонная беседа прошла по инициативе узбекского лидера. Об этом сообщает государственное информационное агентство Туркменистана

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по ключевым направлениям туркмено-узбекского партнёрства, носящего поступательный динамичный характер и выстраиваемого с позиций доверия и взаимного уважения, с учётом реалий современности и обстановки в регионе и мире.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев констатировали положительную динамику межгосударственного диалога в контексте реализации договорённостей, достигнутых во время состоявшихся встреч и переговоров на высшем уровне и позволивших выйти на новые рубежи в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны подтвердили заинтересованность в диверсификации взаимовыгодных отношений, располагающих огромным, востребованным временем потенциалом. При этом подчёркивалось, что исключительное значение придаётся укреплению взаимодействия в рамках авторитетных международных организаций, в том числе Содружества Независимых Государств, где в текущем году председательствует Республика Узбекистан. Это открывает новые возможности для углубления плодотворного многостороннего сотрудничества.

Туркменистан высоко ценит отношения с братским Узбекистаном, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выразив уверенность, что существующий уровень доверия и взаимопонимания между нашими странами и далее будет служить прочной основой для развития диалога с близким соседом и надёжным партнёром.

Главы двух дружественных государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Была затронута тема распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), вызывающей напряжённость и неопределённость по всему миру и оказывающей негативное влияние на состояние международных отношений и торговли.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан, полностью поддерживая мировое сообщество в усилиях по борьбе с коронавирусом, со всей ответственностью подходит к решению данной проблемы и готов осуществлять тесное сотрудничество с братским Узбекистаном в данном направлении.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев высказались за сложение усилий государств-соседей в противодействии влиянию коронавируса, выразив уверенность, что совместные действия будут способствовать успешному решению этой задачи.

Также Бердымухамедов и Мирзиёев поздравили друг друга и народы двух братских стран с праздником Новруз.