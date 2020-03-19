Два важных события из жизни туркменистанцев

Человек в Туркменистане признан главным богатством государства. Трудно даже представить себе, что территория Туркменистана такая обширная, одаренная всеми полезными ископаемыми, такими как нефть, газ, хлопок, море, реки, горы, пески, пастбища, климат и т.д. может без народа, без людей. Тогда, для чего же планета Земля?

Наша семья вот уже как пятое поколение живёт на территории Туркменистана, владея разнообразными профессиями, посильно вносит свой достойный вклад в жизнь страны.

Хочется поговорить о последних годах нашего государства и развитии национальных интересов в укреплении мира во всём мире. 2019 год прошёл для Туркменистана под девизом: «Туркменистан – Родина процветания» и оценён как год полный успехов и трудовых побед.

Эстафету трудовых свершений, новых достижений принял год 2020, который пройдёт под девизом: «Туркменистан – родина Нейтралитета», посвящённый 25-летнему юбилею нейтралитета Туркменистана.

Впереди очередной важный этап в жизни Туркменистана, уверенно идущего по пути независимости, прогресса и созидания. Предстоит много работы, не останавливаться на достигнутом, ускоренно развиваться, закрепляя каждый успех ещё более значимыми свершениями.

В текущем году в жизни туркменистанцев произойдут два больших и важных события. Внесение изменений в Конституцию (Основной Закон) преобразует законодательный орган власти на самом высоком уровне. Будет создан двухпалатный Парламент (Меджлис) Туркменистана. Кроме того, год пройдёт под знаком нейтралитета, 25-летие, которого мы будем широко и торжественно отмечать на международном уровне 12 декабря.

Успешно реализуя Программу социально-экономического развития страны на 2019 – 2025 годы, другие государственные программы, планомерно улучшаются жилищно-бытовые условия населения наших городов и сёл.

Эти программы учитывают интересы каждого гражданина и в том числе старшего поколения. Проявление почтения к пожилым людям, обеспечение достойного качества их жизни является важным направлением государственной политики.

Богатый жизненный и трудовой опыт старшего поколения неоценим в реализации всех реформ и созидательных инициатив.

Наши мудрые старейшины обладающие богатым жизненным опытом, милые матери, являющиеся опорой семейного очага – это уникальная основа воспитания подрастающего поколения. Не зря в нашем государстве был принят Кодекс Туркменистана «О социальной защите населения». Таким образом, этот Кодекс является гарантом обеспечения на правовой основе, принципах равенства и справедливости, достойной жизни туркменистанцев, а также социальной поддержки со стороны государства – ветеранов войны и труда, инвалидов, женщин-матерей и других, нуждающихся в социальном обеспечении. В этом состоит основная ценность социальной политики государства.

Ежегодно планировать и на системной основе повышать уровень жизни населения может только экономически мощное государство. Инвестируя в человека, повышения уровня его образования, в его здоровье, в создание условий для реализации личностного потенциала, словом в развитие человеческого капитала, туркменское государство, туркменское общество обеспечивает, таким образом, конкурентные преимущества гражданина.

Политическая стабильность, единство – залог ярко выраженной социальной направленности экономической политики Туркменистана, это пример для других стран мира.

Рагозина Татьяна Викторовна