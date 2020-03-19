В Туркменистане гармалу всегда использовали как средство от инфекций

Сегодня во всем мире сложилась напряжённая эпидемологическая обстановка, связанная с таким явлением как короновирус. В Туркменистане, наряду с проводимой активной работой по предотвращению проникновению опасных заболеваний на территорию страны, используют и старинные, проверенные веками народные средства. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Испокон веков предки туркменского народа в качестве своеобразного оберега использовали растение гармала, или как его ещё называют юзарлик. Над входом каждой юрты, как талисман вешали небольшой пучок этой травы.

В каждой туркменской семье, время от времени, устраивают сжигание букетика гармалы в доме. Затем, окуривают помещение, а домашние обязательно должны вдохнуть чуть-чуть дыма. Распространяемый по жилому помещению дым является санитарно-гигиеническим и дезинфицирующим средством в борьбе с распространением различного рода болезнетворных микроорганизмов.

Традиции, используемые столетиями в быту нашими сородичами дошли до наших дней. Современная медицина подтверждает эффективность метода использования этого растения, как профилактический способ лечения против заражения от различных болезней.