ХО «Ак Булут» запускает на рынок Туркменистана новый вид своей продукции

Хозяйственное общество «Ак Булут» запускает линию алюминиевых потолков и потолочных панелей из гипсокартона. Об этом сообщает turkmenportal.com

— Кроме нас в Туркменистане никто не занимается производством потолков из гипсокартона, — рассказал менеджер по продажам Ахмед Нурыев на выставке СППТ. — Это шумопоглощающие и влагостойкие изделия. Влагостойкость обеспечивается особой конструкцией панели: обратная часть покрыта алюминиевой фольгой с полипропиленовой пленкой, наружная часть из винила, бока заклеиваются специальным скотчем для повышения устойчивости к влаге. Для производства мы используем местные материалы, и только винил закупаем за рубежом. Линейка алюминиевых потолочных конструкций очень удобна как в наружном, так и внутреннем применении: они лёгкие, влагостойкие, имеются акустический и неакустический вариант.

Кроме потолков компания производит подвесные потолочные системы, куда входит 3 вида профилей, анкеры, провода.

ХО «Ак Булут» активно продвигается на внутреннем рынке, но уже планирует экспортировать свои алюминиевые потолки.